Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений

В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого. Он осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из влиятельных аналитических центров Европы.



Во время беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.

29 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Париж. Во время переговоров он пригласил президента Франции посетить Казахстан.

Ранее было опубликовано видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце.

