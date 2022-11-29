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Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений

Франция Фото: akorda.kz
В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого. Он осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из влиятельных аналитических центров Европы.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.

29 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Париж. Во время переговоров он пригласил президента Франции посетить Казахстан. 

Ранее было опубликовано видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце.

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Ирина Лукичева
Молния
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