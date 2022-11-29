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В пяти областях Казахстана ограничено движение пассажирских автобусов

зима Фото: pixabay
В связи с понижением температуры в пяти регионах страны введены ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях ожидается до -32ºС. Поэтому в 19:00 в данных областях были введены ограничения.

Как уточняет "КазАвтоЖол", в Жетысуской области в связи с понижением температуры в Абайской области введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, 558-615 км, участок город Ушарал – граница Абайской области.

В Павлодарской области ограничения коснулись трассы Омск – Майкапшагай, 426-587 км, участок город Павлодар – граница Абайской области.

В Карагандинской области ограничено движение на трассе Караганда – Аягоз – Бугаз, 249-320 км, участок поселок Буркитти – граница Абайской области.

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Людмила Мельник
Абайская область Жетысуская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область
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