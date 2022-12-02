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Британские ученые оценили взаимосвязь между цветом тарелок и вкусом еды

синяя, белая Фото: pixabay
Ученые из британского Университета Портсмута провели эксперимент и узнали, как цвет посуды влияет на восприятие еды. В исследовании участвовали 47 добровольцев, сообщает Zakon.kz.

Участникам эксперимента предложили оценить особенности вкуса трех вариантов картофельных чипсов с солью и уксусом. На деле чипсы были одинаковые. Однако их сервировали в тарелках разного цвета: белого, синего и красного.

Выяснилось, что одни испытуемые оценили чипсы более солеными, когда ели их из красной или синей тарелки. Чипсы из красных тарелок казались им наименее привлекательными. 

Белые круглые тарелки склонны улучшать ощущение базовых характеристик еды. Например, сладости или интенсивности вкуса. На черных квадратных тарелках еда казалась испытуемым в целом более привлекательной и вкусной.

Исследование также показало, что круглые тарелки чаще ассоциируются со сладким вкусом, а квадратные – с соленым и горьким, пишет "Лайфхакер"

По мнению ученых, знание этих особенностей может помочь расширить рацион новыми продуктами и блюдами. К примеру, если вы хотите помочь привередливому человеку есть больше овощей, которые он считает горькими, стоит использовать тарелки, которые усиливают ощущение сладости, – круглые белые.

Врач-эндокринолог Алена Вавилова отметила, что зимой метаболизм ускоряется. Люди быстрее начинают испытывать голод. Специалист перечислила правила зимнего питания. 

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