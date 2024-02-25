Что влияет на вкус кофе: результаты исследования

Разные исследования подтверждают тот факт, что текстура, размер, цвет и форма чашки способны полностью влиять на восприятие вкуса напитка, сообщает Zakon.kz.

Вкус кофе меняется в зависимости от кружки, пишет New York Post со ссылкой на исследование. Речь не о том, что посуда меняет аромат или кислотность напитка. На ощущения людей влияет психологический фактор.

К примеру, вкусным покажется кофе, который человек пьет из любимой кружки. Также на восприятие вкуса любого напитка могут также повлиять окружение, музыка, настроение и другие факторы. "Приятная музыка, вечерний ветерок, очаровательная компания – все эти факторы могут сделать еду или какой-либо напиток гораздо вкуснее. То же самое относится и к кофе – в момент употребления на наш мозг влияет все, что нас окружает", – говорится в материале.

Другие неожиданные свойства кофе раскрыли российские ученые. Так, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова поделилась в начале этого года неожиданными свойствами кофе.