Землетрясение произошло в 698 километрах от Алматы
Фото: Индианский университет
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 1 декабря в 23:52 зарегистрировала подземные толчки, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения находился в 698 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 47.65° с.ш. 83.20° в.д.
Глубина 15 километров.
29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.
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