Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Землетрясение произошло в 698 километрах от Алматы

землетрясение, Казахстан, 698 километров Фото: Индианский университет
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 1 декабря в 23:52 зарегистрировала подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 698 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 47.65° с.ш. 83.20° в.д.

Глубина 15 километров.

29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.

Читайте также

У алматинца изъяли порядка 500 сайгачьих рогов

В Семее ликвидировали свыше 65 несанкционированных свалок

Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана

Павел Покровский
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
ЕНПФ обратился к казахстанцам
ЕНПФ обратился к казахстанцам
Более млрд тенге украли частные судебные исполнители
Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления