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Сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы

Сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы Фото: Zakon.kz
Директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даулет Сарсенбаев на брифинге Региональной службы коммуникаций 29 ноября сделал свой прогноз о возможных землетрясениях до конца года в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Даулет Сарсенбаев отметил, что определить дату предстоящего землетрясения невозможно нигде в мире. Ученые Алматы работают над этим вопросом. Они собирают данные с сейсмологических станций, обрабатывают более 200 параметров, чтобы определить прогноз.

"С вероятностью 0,7 наши специалисты с уверенностью заявляют, что сильных разрушительных землетрясений у нас не ожидается", – сообщил Сарсенбаев.


Сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На базе института действует прогнозная комиссия, отметил директор Института сейсмологии. 

"По заключению которой сильных и разрушительных землетрясений на территории города Алматы до конца текущего года не ожидается", – сообщил спикер.

2 декабря в Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка. Даулет Сарсенбаев попросил жителей Алматы во время плановой общегородской сейсмотренировки не паниковать. 


Сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

28 ноября в Казахстане произошло землетрясение недалеко от Aксу-Жабаглинского заповедника.

Утром 22 ноября два землетрясения произошли рядом с Алматы с небольшим интервалом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Алматы заявил, что к 2025 году планируется установить 28 станций системы раннего оповещения. 

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