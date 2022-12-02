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Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители

Более млрд тенге украли частные судебные исполнители Фото: Zakon.kz
Генпрокуратура Казахстана выявила преступные схемы частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Органами прокуратуры при содействии Республиканской палаты частных судебных исполнителей проведены проверки своевременности и полноты перечисления частными судебными исполнителями (ЧСИ) денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы. 

"Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавших перечислению на счета взыскателей". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Как отметили в ведомстве, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда. 

"Эти средства он перечислил экс-начальнику Департамента по исполнению судебных актов Астаны. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге. 

Аналогично ЧСИ, перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге, получил вознаграждение около 5 млн тенге. 

7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге. 

В другом случае алматинский ЧСИ использовал в личных целях 400 тыс. тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя" несовершеннолетней Болгамбаевой. 

В Павлодаре ЧСИ три года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тыс. тенге. 

Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.  

В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его заместителю. 

Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам. 

По выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований. 

Также по акту надзора прекращены лицензии 7 ЧСИ, двух –  приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.  

 


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