Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители

Генпрокуратура Казахстана выявила преступные схемы частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Органами прокуратуры при содействии Республиканской палаты частных судебных исполнителей проведены проверки своевременности и полноты перечисления частными судебными исполнителями (ЧСИ) денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы.



"Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавших перечислению на счета взыскателей". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Как отметили в ведомстве, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда.

"Эти средства он перечислил экс-начальнику Департамента по исполнению судебных актов Астаны. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге.

Аналогично ЧСИ, перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге, получил вознаграждение около 5 млн тенге.

7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге.

В другом случае алматинский ЧСИ использовал в личных целях 400 тыс. тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя" несовершеннолетней Болгамбаевой.

В Павлодаре ЧСИ три года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тыс. тенге.

Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.

В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его заместителю.

Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам.

По выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.

Также по акту надзора прекращены лицензии 7 ЧСИ, двух – приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.



