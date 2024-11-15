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С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу

Суд взыскал с частного судебного исполнителя 50 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 09:20 Фото: рixabay
В Костанае суд взыскал с частного судебного исполнителя (ЧСИ) 50 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда Костанайской области, в рамках исполнительного производства должник произвел перечисления на счет ЧСИ в размере 46 млн тенге.

"В мае 2024 года исполнительное производство было прекращено ввиду полного исполнения исполнительного документа. Однако до настоящего времени частный судебный исполнитель не направил вышеуказанную сумму взыскателю", – рассказали в суде.

Там пояснили, что лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица, обязано вернуть последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

"Вместе с тем суду не предоставлено доказательств того, что ЧСИ не мог по техническим причинам передать средства взыскателю. Таким образом, доказательств, опровергающих требования истца, ответчиком не предоставлено и требование о взыскании суммы 46 млн тенге подлежит удовлетворению", – сказано в сообщении.

На основании изложенного судом взыскана с частного судебного исполнителя в пользу истца сумма неосновательного обогащения в размере 46 млн тенге и неустойка 4 млн тенге.

Решение не вступило в законную силу.

В октябре 2024 года суд вынес решение по бездействию судоисполнителя, которое привело к задолженности в 16 млн тенге.

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