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Сколько средств выплатят регионы в республиканский бюджет в 2023-2025 годах

сколько средств выплатят регионы в республиканский бюджет в 2023-2025 годах Фото: Zakon.kz
Закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы" определяет размер изъятий из местных бюджетов в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Так, бюджетные изъятия из местных бюджетов на 2023 год составят 431 910 250 тысяч тенге, в том числе:

  • Атырауской – 155 010 785 тысяч тенге;
  • города Алматы – 207 229 679 тысяч тенге;
  • города Астаны – 69 669 786 тысяч тенге.


На 2024 год в сумме 469 501 019 тысяч тенге, в том числе:

  • Атырауской – 168 718 843 тысячи тенге;
  • города Алматы – 226 102 075 тысяч тенге;
  • города Астаны – 74 680 101 тысяча тенге.


На 2025 год в сумме 504192 231 тысячи тенге, в том числе:

  • Атырауской – 178 103 098 тысяч тенге;
  • города Алматы – 251 515 914 тысяч тенге;
  • города Астаны – 74 573 219 тысяч тенге.

Вместе с тем в законе "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы" установлено, сколько средств направят регионам.

Также 1 декабря 2022 года глава государства подписал закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы".

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