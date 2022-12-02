Сколько средств выплатят регионы в республиканский бюджет в 2023-2025 годах

Закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы" определяет размер изъятий из местных бюджетов в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Так, бюджетные изъятия из местных бюджетов на 2023 год составят 431 910 250 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской – 155 010 785 тысяч тенге;

города Алматы – 207 229 679 тысяч тенге;

города Астаны – 69 669 786 тысяч тенге.





На 2024 год в сумме 469 501 019 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской – 168 718 843 тысячи тенге;

города Алматы – 226 102 075 тысяч тенге;

города Астаны – 74 680 101 тысяча тенге.





На 2025 год в сумме 504192 231 тысячи тенге, в том числе:

Атырауской – 178 103 098 тысяч тенге;

города Алматы – 251 515 914 тысяч тенге;

города Астаны – 74 573 219 тысяч тенге.

Вместе с тем в законе "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы" установлено, сколько средств направят регионам.

Также 1 декабря 2022 года глава государства подписал закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы".