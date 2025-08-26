#АЭС в Казахстане
Финансы

Объемы трансфертов между республиканским и местными бюджетами до 2028 года установят в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 12:08 Фото: Zakon.kz
Разработан проект закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет:

  • на 2026 год – 879 947 069 тыс. тенге;
  • на 2027 год – 1 079 818 403 тыс. тенге;
  • на 2028 год – 1 400 607 718 тыс. тенге.

В частности, установлены бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2026 год:

  • Атырауской области – 262 404 282 тысячи тенге;
  • города Алматы – 491 887 502 тысячи тенге;
  • города Астаны – 125 655 286 тысяч тенге.

На 2027 год:

  • Атырауской области – 237 910 881 тысяч тенге;
  • города Алматы – 600 946 982 тысячи тенге;
  • города Астаны – 240 960 540 тысяч тенге.

На 2028 год:

  • Атырауской области – 278 969 171 тысяча тенге;
  • Мангистауской области– 1 248 369 тысяч тенге;
  • города Алматы – 699 746 657 тысяч тенге;
  • города Астаны – 420 643 521 тысяча тенге.

Кроме того, предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения:

  • на 2026 год – 5 137 567 833 тыс. тенге;
  • на 2027 год – 6 357 838 886 тыс. тенге;
  • на 2028 год – 6 796 559 470 тыс. тенге. 

Как отмечают в Министерстве нацэкономики, документ направлен на закрепление объемов межбюджетных трансфертов на трехлетний период, что позволит обеспечить стабильность бюджетной системы и создать равные условия для оказания гарантированных государством услуг населению.

"Законопроект сохраняет устойчивый механизм распределения средств между республиканским бюджетом и регионами, обеспечивая выравнивание социально-экономического развития регионов и поддержку наиболее нуждающихся территорий", – говорится в пояснении.

В МНЭ также отмечают, что принятие закона позволит обеспечить стабильное финансирование региональных проектов и социальных программ, повысить эффективность использования бюджетных средств и укрепить финансовую самостоятельность местных органов власти.

Закрепление объемов трансфертов на среднесрочную перспективу даст возможность местным исполнительным органам проводить более точное планирование расходов, а также усилит их заинтересованность в развитии собственного налогового потенциала.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
