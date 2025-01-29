Как сэкономить с помощью налоговых вычетов в 2025 году

В Казахстане существуют различные виды налоговых вычетов, налоговые обязательства по индивидуальному подоходному налогу.

Налоговые вычеты – это способ уменьшить налогооблагаемую базу, благодаря чему снижается сумма индивидуального подоходного налога (ИПН), удерживаемого с доходов физических лиц. Это своего рода льгота или поддержка от государства, которая позволяет платить меньше налога и соответственно получить больше дохода.

О том, как налогоплательщики могут воспользоваться вычетами и какие новшества введены с 2025 года, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Налоговые вычеты применяются последовательно в том порядке, в котором они отражены в пункте 1 статьи 342 Налогового кодекса.

Вычет на обязательные пенсионные взносы (ОПВ)

Ежемесячно работодатель удерживает 10% от дохода работника на обязательные пенсионные взносы. Эта сумма вычитается из налогооблагаемой базы.

Пример: При доходе 350 000 тенге пенсионные взносы составят 35 000 тенге. После применения вычета ОПВ налогооблагаемая база будет: 350 000 – 35 000 = 315 000 тенге.

Вычет на взносы по обязательному социальному медицинскому страхованию

Размер взносов на обязательное медицинское страхование составляет 2% от дохода. Эта сумма также уменьшает налогооблагаемую базу.

Пример расчета: При доходе 350 000 тенге взносы на медицинское страхование составят 7000 тенге.

Налогооблагаемая база после вышеуказанных вычетов: 350 000 – 35 000 – 7000 = 308 000 тенге. С этой суммы будет рассчитываться ИПН в размере 10%, который будет удерживаться работодателем (налоговым агентом) или самостоятельно физическим лицом.

Стандартный налоговый вычет

Этот вычет предоставляется большинству налогоплательщиков и применяется ежемесячно. Размер стандартного вычета равен 14 МРП (месячных расчетных показателей). МРП – это месячный расчетный показатель, в 2025 году его размер составляет 3 932 тенге. Соответственно, размер стандартного налогового вычета составляет в 2025 году 55 048 тенге (14 МРП*3932).

Как это работает? Если ваша зарплата составляет, к примеру, 350 000 тенге, то перед расчетом ИПН из этой суммы делается стандартный вычет (в 2025 году 1 МРП = 3 932 тенге, 14 МРП = 55 048 тенге).

После применения вышеуказанных вычетов и стандартного вычета налогооблагаемая база составит: 350 000 – 35 000 – 7 000 – 55 048 = 252 952 тенге.

Также к стандартным налоговым вычетам относятся вычеты в размере 882 МРП определенным категориям граждан, в том числе лицам с инвалидностью, участникам ВОВ, родителям или попечителям детей с инвалидностью и т.д.

Так, налоговый вычет в размере 882 МРП предоставляется гражданину на основании того, что данное лицо на дату применения соответствующих пунктов Налогового кодекса является:

лицом с инвалидностью первой, второй или третьей групп;

ребенком с инвалидностью.

одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида – за каждого такого ребенка-инвалида до достижения им 18-ти лет;

одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства", – за каждое такое лицо в течение его жизни;

одним из усыновителей (удочерителей) – за каждое такое лицо до достижения усыновленным (удочеренным) ребенком 18-ти лет;

одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, – за каждое такое лицо на период срока действия договора о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.

Но это не применяется в отношении:

работников администраций соответствующих организаций образования, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, являющихся опекунами и попечителями лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудовых отношений с такими организациями;

лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью или отцом усыновляемого ребенка (детей) в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

Пунктом 2 статьи 346 Налогового кодекса установлено, что стандартные вычеты, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 данной статьи, применяются в том календарном году, в котором возникло, имеется или имелось основание для применения данных налоговых вычетов.

Также налоговым законодательством Казахстана до 1 января 2025 года были предусмотрены и прочие налоговые вычеты, к которым относились:

вычет по добровольным пенсионным взносам;

вычет на медицину;

вычет по вознаграждениям.

К примеру, налоговый вычет на медицину применяется физическим лицом-резидентом Казахстана по расходам на оплату медицинских услуг, произведенным в свою пользу (кроме косметологических).

Фото: АРРФР

Какие новшества введены с 2025 года

С начала текущего года Налоговым кодексом предусмотрено, что физические лица вправе при определении налогооблагаемого дохода применить следующие виды новых налоговых вычетов:

1. Вычет для многодетных семей.

С 1 января т.г. в Казахстане действует новая норма, позволяющая снизить налоговую нагрузку на семейный бюджет многодетных семей. Согласно нововведениям, многодетные семьи (при условии наличия у многодетной семьи четыре и более несовершеннолетних детей) имеют право на дополнительный вычет (ст. 347 Налогового кодекса).

Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП (в 2025 году – 1 108 824 тенге) в одном из следующих порядков:

Для одного из родителей многодетной семьи в размере 23 МРП (в 2025 году – 90 436 тенге) за каждый месяц.

Для каждого родителя многодетной семьи в размере 12 МРП (в 2025 году – 47 184) за каждый месяц.

Важно отметить, что налоговый вычет применяется, если у физлица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, есть четыре и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении. Для того чтобы работодатель начал применять данный вычет, работник должен предоставить в кадровую службу или бухгалтерию заявление на налоговый вычет и подтверждающие документы.

Пример: При доходе 350 000 тенге ежемесячный вычет для многодетной семьи составит 90 436 тенге (23 МРП), что уменьшит налогооблагаемую базу до 259 564 тенге.

2. Вычет по вознаграждениям и на обучение.

Также изменения коснулись введения вычетов по вознаграждениям за ипотечные жилищные займы. Ранее граждане получали вычет по вознаграждениям за ипотечные кредиты, выданные исключительно в Отбасы банке. Однако начиная с 1 января 2025 года граждане смогут получать налоговые вычеты вне зависимости от банка (в размере до 118 МРП за год), в котором был оформлен ипотечный кредит (статья 351 Налогового кодекса РК).

Каждый платеж по ипотеке состоит из двух частей:

Основной долг – сумма, которую вы взяли в кредит, и вознаграждение банка – проценты за пользование деньгами. Именно по вознаграждению банка и можно получить вычет.

Пример: если ежемесячный платеж по ипотеке составляет 350 000 тенге, из них 150 000 тенге – это вознаграждение, а 200 000 тенге – основной долг. Налоговый вычет будет рассчитан только на сумму вознаграждения.

Сколько можно сэкономить? Размер вычета ограничен 118-кратным месячным расчетным показателем (МРП) за календарный год. Это значит, что максимальная сумма вычета для исчисления налога будет: 118 × 3 932 = 463 976 тенге.

Как действует ограничение? Если за год вы заплатили процентов на 350 000 тенге, то получите вычет на всю эту сумму (сумма в пределах 118 МРП). Если сумма процентов составила 500 000 тенге (сумма более 118 МРП), то вычет ограничится 463 976 тенге.

Разберем на примере без учета применения других налоговых вычетов: Если ваша зарплата составляет 700 000 тенге в месяц, то вы ежегодно платите 10% подоходного налога 840 000 тенге (700 000 × 12 × 10 %) (без применения вычетов и корректировок). Применив вычет по вознаграждениям, налогооблагаемая база для исчисления налога снизится на сумму вознаграждения фактически уплаченного по ипотечному займу (если сумма вознаграждения за год не превышает 118 МРП) или 463 976 тенге (если сумма вознаграждения за год превышает 118 МРП).

Налоговый вычет на обучение (в Республике Казахстан на дошкольное воспитание и обучение, техническое и профессиональное образование, послесреднее, высшее образование, в том числе в автономных организациях образования) применяется в пределах 118 МРП за год на оплату обучения, произведенным физическим лицом в свою пользу или законным представителем в пользу физического лица-резидента Республики Казахстан, не достигшего 21 года, находящегося на иждивении.

В случае применения лицом, не достигшим 21 года, налогового вычета на обучение самостоятельно указанный налоговый вычет законным представителем не применяется.

Как оформить налоговый вычет

1. Для вычета по ипотечным займам потребуются:

Договор ипотечного займа.

График платежей с указанием суммы процентов (вознаграждений).

Квитанции или другие документы, подтверждающие оплату процентов.

2. Для вычетов на обучение детей нужны:

Договор на оказание услуг.

Платежные документы (чеки, квитанции, выписки).

Далее необходимо написать заявление на имя работодателя с просьбой применить налоговый вычет, приложив все необходимые документы. После подачи документов и заявления проверьте, правильно ли бухгалтерия применила вычеты и пересчитала сумму налога.

Для стандартного вычета 14 МРП и вычетов по ОПВ и ВОСМС дополнительных документов не требуется, так как они применяются автоматически.

Отмечу, что общая сумма налоговых вычетов для многодетных семей и прочих вычетов за год не должна превышать 564 МРП (2 217 648 тг).

Можно ли самостоятельно применить налоговые вычеты?

Физическое лицо вправе применить прочие налоговые вычеты – самостоятельно при представлении декларации о доходах и имуществе.

При получении дохода работника, подлежащего налогообложению у источника выплаты, применяется только предварительная сумма прочих вычетов, которая определяется физическим лицом как планируемая сумма прочих вычетов за календарный год, в размере, не превышающем 282 МРП (1 108 824 тенге) – половина от максимального предела общей суммы вычетов 564 МРП (2 217 648 тенге).

Физическое лицо указывает такую сумму в заявлении и предоставляет его налоговому агенту. Налоговый агент уменьшает облагаемый доход на предварительную сумму прочих налоговых вычетов на основании заявления физического лица без подтверждающих документов.

Применение физическим лицом предварительной суммы прочих вычетов обязывает такое лицо представить декларацию о доходах и имуществе (ф. 270.00) по итогам календарного года.

При этом к декларации о доходах и имуществе (ф. 270.00) физическое лицо должно приложить копии подтверждающих документов в целях осуществления дальнейшего контроля органами государственных доходов.

В случае, если физическое лицо по итогам календарного года в декларации о доходах и имуществе фактически применит налоговые вычеты:

1) в сумме свыше предварительной суммы прочих вычетов, то он вправе потребовать зачет или возврат суммы превышения по ИПН;

2) в сумме меньше предварительной суммы прочих вычетов, то он обязан уплатить разницу между фактически исчисленной и уплаченной суммой ИПН.

Для зачета и (или) возврата превышения по ИПН налоговые органы проводят сверку на правомерность применения налоговых вычетов. Сверка проводится в течение года после срока представления декларации о доходах и имуществе (по обязательствам 2025 года возврат будет осуществлен до 15 сентября 2027 года).