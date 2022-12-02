Аким Улытауской области сохранил пост

2 декабря президент Казахстана подписал указ о назначении Берика Абдыгалиулы акимом Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Назначить Берика Абдыгалиулы акимом Улытауской области", — говорится в официальном сообщении.

Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году в Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, в 2017 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовой стаж начинал с научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

С 2001 по 2002 годы занимал пост заместителя акима Темиртау. В 2010 году его назначили акимом Улытауского района Карагандинской области.

С 2010 по 2012 годы — аким города Жезказган.

С 2012 по 2013 годы — аким города Аркалык.

Также занимал пост заместителя акима Карагандинской области с 2013 по 2016 годы.

С 11 июля 2022 года занимает должность акима Улытауской области.