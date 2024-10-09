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Токаев освободил Берика Абдыгалиулы от должности акима Улытауской области

Токаев освободил Берика Абдыгалиева от должности акима Улытауской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 09:02 Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Берика Абдыгалиулы. Он с июля 2022 года возглавлял Улытаускую область, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 9 октября 2024 года.

"Указом главы государства Әбдіғалиұлы Берік (Берик Абдыгалиулы) освобожден от должности акима Улытауской области", – отмечено в публикации.

Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году в Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, в 2017 – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовой стаж начинал с научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

С 2001 по 2002 годы занимал пост заместителя акима Темиртау. В 2010 году его назначили акимом Улытауского района Карагандинской области.

С 2010 по 2012 годы – аким города Жезказган.

С 2012 по 2013 годы – аким города Аркалык.

Также занимал пост заместителя акима Карагандинской области с 2013 по 2016 годы.

С 11 июля 2022 года занимал должность акима Улытауской области.

Несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о другом назначении. 7 октября Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана. Ранее Аленов возглавлял Департамент полиции Алматинской области.

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