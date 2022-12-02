Изменились правила приема документов казахстанцев, выехавших временно из страны и пожелавших остаться на ПМЖ

Приказом МВД РК внесены изменения в Правила приема и направления документов граждан РК, выехавших за пределы республики по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что теперь документ, удостоверяющий личность, можно предъявлять в электронном виде из сервиса цифровых документов.

Вместе с тем из перечня документов исключили справку о снятии с воинского учета.

В перечень необходимых документов и сведений входят:



заявление-анкета;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

при наличии обязательств перед членами семьи – получателями алиментов – соглашение об уплате алиментов, если на территории РК постоянно проживают члены семьи выезжающего, которым он по закону обязан предоставлять содержание. При не достижении соглашения выезжающим представляется решение суда об определении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или уплате алиментов иным способом, либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда;



заключенное с взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом; соглашение об урегулировании спора с взыскателем в порядке медиации; документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного требования исполнительного документа; документы, подтверждающие отмену решения соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ, если гражданин РК является должником по исполнительному производству;

заключение органов опеки и попечительства РК об учете мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, при принятии решения о его выезде с родителями либо иными законными представителями;

при выезде на постоянное место жительства граждан РК, не достигших 18 лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) – нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории республики. При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

копия документа, подтверждающего уплату консульского сбора.





Как отмечается, истребование от граждан других документов не допускается.



При этом уточняется, что при приеме паспорта гражданина РК, свидетельства или справки о рождении ребенка в консульстве делают их копии, после чего возвращают оригиналы заявителю. Оригинал удостоверения личности РК изымается.

В случае отсутствия, утери или истечения срока действия удостоверения личности или паспорта гражданина РК представляется письменное объяснение в свободной форме.

Также предусматривается, что при отсутствии, утере или истечении срока действия паспорта гражданина РК заявитель одновременно с письменным объяснением представляет документы на изготовление паспорта гражданина РК, находящегося за границей.

Приказ вводится в действие с 11 декабря 2022 года.