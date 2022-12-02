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В Алматы двое парней с гвоздодером и топором в руках ворвались на заправку

нападение, заправка, сотрудник Фото: polisia.kz
Нападение на заправку случилось во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках, с гвоздодером и топором в руках ворвались в помещение АЗС. Налетчики украли 100 тысяч тенге и два мобильных телефона, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники заперли в подсобном помещении кассира и охранника. После этого вытащили деньги из кассы, забрали сотовые телефоны работников и скрылись. Их действия попали на камеру.


Подозреваемых задержали в тот же день. Это гражданин Т., 1999 года рождения, и гражданин М., 2000 года рождения. Дело завели по статье 191 ч. 2 УК РК. 

7 августа ограбление спящего мужчины на заправке в селе Бейнеу попало на видео.


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