Цены на нефть отреагировали на сообщение о смягчении коронавирусных ограничений в Китае

В пятницу, 2 декабря, цены на нефть марки Brent колебались в пределах 86,88 – 86,98 долларов за баррель. Днем ранее – до 87,81 доллара за баррель на фоне сообщений об ослаблении коронавирусной политики в Китае с 1 декабря.

С ноября текущего года цены на нефть марки Brent демонстрировали снижение. Удешевление сырья эксперты объясняли непростой эпидемической ситуацией в Китае. Ужесточение локдауна, проводимое официальным Пекином до нынешнего момента, негативно воспринималось инвесторами. Так, цены на нефть марки Brent упали в ноябре на 9,9%.



Фото: Zakon.kz



График с сайта: investfunds.ru

На этой неделе ситуация изменилась, и с понедельника цены на нефть показывают положительную динамику. Эксперты при этом предсказывают дальнейший рост нефтяных котировок из-за информации о том, что с 1 декабря в КНР уменьшат антиковидные ограничения, в том числе и на территории экономической зоны Чжэнчжоу, где расположен завод по производству iPhone.





Фото: Zakon.kz



В целом трейдеры ожидают от смягчения карантина увеличения экономических показателей Китая, что напрямую должно повлиять на повышение спроса на энергоносители.

Но на рынок энергоносителей по-прежнему оказывают давление ожидания по предстоящему заседанию ОПЕК+, запланированному на 4 декабря. Члены этой организации могут договориться о дополнительном сокращении добычи "черного золота", провоцируя дальнейший рост нефтяных котировок.

"Нефть начинает снова набирать обороты, и похоже, что и спрос, и предложение могут стать "бычьими". Если власти Китая будут отказываться от политики нулевой терпимости к коронавирусу, а ОПЕК будет придерживаться прежнего курса на снижение добычи, цены на нефть могут вырасти еще на 5-10%", – сказал старший рыночный аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя.

Что же касается вопроса по ограничению российской нефти, то, как сообщило агентство Reuters, страны G-7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, "очень близки" к тому, чтобы согласовать ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра, это позволит удерживать этот предел на уровне 5% ниже рыночной цены. Пока согласовать уровень цен не удается из-за позиции Польши, которая ратует за введение потолка, а с другой стороны настаивает на цене 30 долларов за баррель, что вполовину ниже цены, оговариваемой странами "Большой семерки".

По данным агентства, страны должны договориться о предельной цене на нефть не позднее 5 декабря, когда вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть.

Также свое влияние на стоимость "черного золота" оказала и информация о запасах нефти в Штатах, обнародованная в минувшую среду Министерством энергетики страны. По данным ведомства, запасы за прошлую неделю уменьшились на 12,6 миллиона баррелей (на 2,9%), до 419,1 миллиона баррелей. Это минимальный показатель с августа 2022 года. Примечательно, что эксперты ждали снижения запасов только на 3,12 миллиона баррелей.

Уменьшился на 1,4 миллиона баррелей и стратегический резерв, до 389,1 миллиона баррелей. Причем, начиная с сентября 2021 года, этот показатель снижается еженедельно и сейчас на минимуме с марта 1984 года.

Позитивной поддержкой нефтяным котировкам послужило и падение доллара США к корзине валют. Причиной такого снижения стоимости американской валюты стало заявление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сообщил, что в декабре, скорее всего, замедлится подъем базовой ставки. В свою очередь благодаря дешевому доллару трейдеры, пользующиеся другими валютами, более активно покупают нефтяные фьючерсы.

В заключение отметим, что уже сейчас аналитики прогнозируют стоимость цен на нефть марки Brent в 2023 году. Так, по прогнозам экспертов Bank of America, доллар и сокращение поставок российской нефти повлияют на рост цены на сырьевых рынках, в том числе и на нефть.

По словам главы отдела глобальных исследований сырьевых товаров и деривативов в Bank of America Франсиско Бланча, в следующем году поставки российской нефти сократятся примерно на 1 млн баррелей в сутки. В этой связи банк ожидает, что в 2023 году средняя цена на нефть марки Brent составит 100 долларов за баррель.

"Чем ниже ценовой потолок, который мы увидим, тем выше цена на Brent. Если предельная цена составляет 60 долларов, цена на Brent составит 90 долларов, а если предельная цена установлена на уровне 50 долларов за баррель, это будет означать 100 долларов за Brent", – отмечает эксперт.

По его прогнозам фьючерсы на нефть марки Brent, скорее всего, подскочат до 110 долларов за баррель к концу следующего года, поскольку ограниченные мировые поставки нефти и ожидания возобновления торгов в Китае поддерживают цены на нефть.