Цены на нефть растут из-за оживления экономики Китая

Стоимость барреля нефти марки Brent на этой неделе колебалась между 91 и 96 долларами на фоне позитивных новостей, связанных с экономикой Китая, одного из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 25 сентября, бочка нефти марки Brent стоила 91,88 доллара, подорожав во вторник до 92,43 доллара. В среду цена барреля уже составляла 94,36 доллара, а в четверг 93,10, временами вырастая до 95,35 доллара. В пятницу стоимость "черного золота" немного просела до 93,64 доллара.

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Аналитики указывают на ряд причин изменения цены нефтяных котировок.

Китайский ренессанс

Директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев считает, что на нефтяные цены повлияли позитивные процессы в экономике Китая.

"До этого инвесторы были встревожены замедлением экономической активности в КНР и стремительным разрастанием проблем в секторе недвижимости Китая, который мог остановить экономический рост в стране. Сейчас ситуация выглядит так, что власти КНР взяли под контроль экономику, обеспечили необходимую ликвидность и меры поддержки, поэтому острота кризиса спала". Мурат Кастаев

В среду Центробанк Китая сообщил, что будет проводить смягчение денежно-кредитной политики, чтобы содействовать росту спроса в экономике и повышению доверия. Однако, Мурат Кастаев резюмирует, что нынешняя поддержка властей это лишь краткосрочное решение, фундаментальные проблемы в китайской экономике пока сохраняются.

По мнению аналитика "Финам" Александра Потавина, нефтяные котировки поддерживает и то, что с воскресенья в Китае начинается "Золотая неделя" - национальный праздник, во время которого отмечается День образования КНР.

"За счет роста числа частных поездок и, как следствие, спроса на нефтепродукты со стороны второго по величине потребителя нефти в мире цены на нефть могут получить поддержку. Ожидается, что за восемь дней праздников авиаперелетами в Поднебесной воспользуются более 21 миллиона человек – и это после рекордного пассажиропотока в июле и августе". Александр Потавин

Александр Потавин также напомнил, что китайские власти уже анонсировали ряд стимулирующих мер, которые по итогам августа начали давать свои плоды. Кроме того, ожидается рост производственной активности в сентябре, что может опять принести позитив нефтяным ценам.

Проедая запасы

По словам Александра Потавина, цена на нефть растет и под влиянием снижения запасов "черного золота" в США. По данным американского Министерства энергетики, нефтяные запасы в стране за прошлую неделю снизились на 2,17 млн баррелей до 416,286 млн баррелей, превысив прогнозируемое снижение в 1,32 млн баррелей.

Между тем запасы бензина в Штатах выросли на 1,03 млн баррелей до 220,503 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 0,4 млн баррелей до 120,064 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась без изменений - на уровне 12,9 млн баррелей в сутки.

"Большее сокращение запасов свидетельствует о том, насколько быстро на рынке растет дефицит из-за уменьшения поставок из Саудовской Аравии и России. Но самым важным моментом в этой статистике стало то, что запасы сырой нефти в ключевом центре хранения и пункте доставки фьючерсов на сырую нефть в США в Кушинге, штат Оклахома, упали за неделю еще на 943 тысяч баррелей до уровня менее 22 млн баррелей". Александр Потавин

Эксперт отметил, что это самый низкий уровень с июля 2022 года. Наибольшее беспокойство у трейдеров вызывает то, что объемы "черного золота" в Кушинге приближается к исторически низкому уровню из-за высокого спроса на переработку и экспорт. Это может повлиять на качество оставшейся нефти в хабе и привести к дальнейшему падению ее количества ниже минимальных операционных уровней. При этом текущие уровни поставок нефтепродуктов сейчас ощутимо выше средних уровней за последние три года для этого сезона. Это фактор играет в пользу сохранения высоких цен на нефть и топливо.

150 долларов за баррель

Мурат Кастаев подчеркнул, что нефтяной рынок разогрел и прогноз от крупнейшего американского банка JP Morgan, который заявил, что ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель к 2026 году. Этому будет способствовать растущий спрос и ограниченное предложение, так как действующее ограничение добычи странами ОПЕК+ не только замедляет нынешнюю добычу, но и не дает инвестировать в расширение нефтедобывающих мощностей.

"Поэтому при растущем потреблении, даже когда угроза спада цен пройдет и страны ОПЕК+ снимут ограничения по добыче, уйдут несколько лет, чтобы догнать и удовлетворить выросший в объемах спрос. Прогноз от JP Morgan подстегнул и других трейдеров и хедж-фонды, поэтому спекулятивные ставки на рост нефти до 100 долларов за баррель резко выросли". Мурат Кастаев

По его словам, сейчас нефтяной рынок также реагирует на данные по росту ВВП США во втором квартале, который составил 2,1%. При этом в первом квартале этот показатель был на уровне 2%. Тем самым крупнейшая экономика мира сохраняет темпы роста при растущих ставках ФРС США, и это стало позитивом для рынков.

Чего ждать Казахстану

По мнению Мурата Кастаева, для Казахстана сложившаяся ситуация благоприятна.

"Цены на нефть высокие, а учитывая и ослабление тенге в последние дни, то и с поступлениями в госбюджет и Нацфонд страны все хорошо". Мурат Кастаев

При этом есть и негативная сторона, ведь высокие цены на нефть приведут к новому всплеску инфляции в мире, в ответ ФРС США поднимет ставку, и индекс доллара продолжит расти. Казахстан ощутит это в виде удорожавшего импорта, высокой инфляции внутри страны и продолжающегося снижения уровня жизни населения. Поэтому стоит понимать, что высокие цены на нефть благоприятны для финансов государства, однако на доходах рядовых казахстанцев это, скорее всего, отразится негативно.

Причем, текущие цены на нефть выросли с опережением реальной равновесной цены, считает Мурат Кастаев. Нефтяные котировки разогреваются на завышенных ожиданиях и спекулятивной игре, поэтому любые негативные новости готовы вновь обвалить стоимость "черного золота" ниже 90 долларов за баррель.