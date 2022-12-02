Что можно продавать в аптеках, кроме лекарств
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 25 ноября 2022 года утвердил Перечень товаров, не относящихся к лекарственным средствам и медицинским изделиям, разрешенных к оптовой и розничной реализации субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.
Так, в аптеках, помимо лекарств и медизделий, можно продавать:
- Предметы санитарно-гигиенического назначения.
- Предметы ухода за полостью рта.
- Предметы ухода за больными.
- Средства для реабилитации или восстановления нарушенных или утраченных функций организма больных и лиц с инвалидностью.
- Средства и предметы ухода за детьми, в том числе новорожденными.
- Продукты детского, диетического, лечебно-профилактического питания и БАДы.
- Косметические средства для ухода за кожей и волосами, помаду гигиеническую.
- Воду минеральную, лечебную, столовую, лечебно-столовую, питьевую.
- Дезинфицирующие средства, репелленты и инсектициды (расфасованные для розничной реализации).
- Предметы оптики, за исключением оптики, используемой для коррекции зрения.
Приказ вводится в действие с 11 декабря 2022 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ