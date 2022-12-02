Что можно продавать в аптеках, кроме лекарств

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения РК приказом от 25 ноября 2022 года утвердил Перечень товаров, не относящихся к лекарственным средствам и медицинским изделиям, разрешенных к оптовой и розничной реализации субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

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