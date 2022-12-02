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Законодательство РК

Что можно продавать в аптеках, кроме лекарств

что можно продавать в аптеке, кроме лекарств Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 25 ноября 2022 года утвердил Перечень товаров, не относящихся к лекарственным средствам и медицинским изделиям, разрешенных к оптовой и розничной реализации субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Так, в аптеках, помимо лекарств и медизделий, можно продавать:

  1. Предметы санитарно-гигиенического назначения.
  2. Предметы ухода за полостью рта.
  3. Предметы ухода за больными.
  4. Средства для реабилитации или восстановления нарушенных или утраченных функций организма больных и лиц с инвалидностью.
  5. Средства и предметы ухода за детьми, в том числе новорожденными.
  6. Продукты детского, диетического, лечебно-профилактического питания и БАДы.
  7. Косметические средства для ухода за кожей и волосами, помаду гигиеническую.
  8. Воду минеральную, лечебную, столовую, лечебно-столовую, питьевую.
  9. Дезинфицирующие средства, репелленты и инсектициды (расфасованные для розничной реализации).
  10. Предметы оптики, за исключением оптики, используемой для коррекции зрения.

Приказ вводится в действие с 11 декабря 2022 года.


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