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Законодательство РК

В аптеках запретят продажу лекарств с истекающим сроком годности

В аптеках запретят продавать лекарства с истекающим сроком годности Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, а также в территориальные департаменты поступают жалобы от населения о продаже препаратов с подходящим сроком годности.

В целях исключения возможности отпуска населению лекарственных средств с истекающим сроком годности, учитывая период применения лекарственных средств, в том числе с периодическим применением, вводится норма по конкретизации срока годности отпускаемых препаратов.

Так, в розницу лекарственные средства и медицинские изделия будут реализовать со сроком годности не менее двух месяцев. Оптом лекарственные средства и медицинские изделия реализуются со сроком годности не менее шести месяцев.

Аптеки для розничной реализации лекарств и медизделий должны иметь сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP).

На витринах аптек запретят размещать лекарства, которые продаются по рецепту.

Исключат требование, согласно которому объекты розничной реализации должны быть оснащены аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Также п.16-1 Правил приведут в соответствие со ст. 30 Закона "О защите прав потребителей", в которой установлен запрет на обмен и возврат лекарств и медицинских изделий. Планируется исключить возможность возврата лекарств и медизделий, если потребитель выявил в них недостатки.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2023 года.

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