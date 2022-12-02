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Аким Акмолинской области сохранил свою должность

Аким Акмолинской области сохранил свою должность Фото: gov.kz
Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области", – говорится в указе президента. 

Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина (1994)

Учитель истории

· Университет "Туран" (2001)

Юрист

· Кокшетауский университет (2009)

Бакалавр финансов

Трудовой стаж:
· Учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992);

· Директор МЧП "Шонай" (1992-1995);

· Генеральный директор МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай" (1995-2008);

· Аким Аршалынского района (08.2008-04.2012);

· Аким Зерендинского района Акмолинской области (04.2012-09.2013);

В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области.

В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау Акмолинской области.

С 19 марта 2019 года Ермек Маржикпаев является акимом Акмолинской области. 

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