Аким Акмолинской области сохранил свою должность
"Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области", – говорится в указе президента.
Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина (1994)
Учитель истории
· Университет "Туран" (2001)
Юрист
· Кокшетауский университет (2009)
Бакалавр финансов
Трудовой стаж:
· Учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992);
· Директор МЧП "Шонай" (1992-1995);
· Генеральный директор МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай" (1995-2008);
· Аким Аршалынского района (08.2008-04.2012);
· Аким Зерендинского района Акмолинской области (04.2012-09.2013);
В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области.
В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау Акмолинской области.
С 19 марта 2019 года Ермек Маржикпаев является акимом Акмолинской области.