Экс-аким Акмолинской области стал министром туризма

Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на сайте Акорды 2 сентября 2023 года.

"Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича Министром туризма и спорта Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

Карьера

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана.

1992-1993 годы – учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

1993-1994 годы – директор МЧП "Шонай".

1994-2008 годы – директор ТОО "Береке-Бурабай".

2008-2012 годы – аким Аршалынского района Акмолинской области.

2012-2013 годы – аким Зерендинского района Акмолинской области.

2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области.

2014-2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

2015-2019 годы – аким Кокшетау Акмолинской области.

В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.

Стоит отметить, что Министерство туризма и спорта образовалось после реорганизации Министерства культуры и спорта.

1 сентября 2023 года Асхата Оралова освободили от должности министра культуры и спорта.

О том, почему президент констатировал отсутствие успехов в сфере туризма в своем Послании, читайте здесь.