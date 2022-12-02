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В Германии найдена украденная в Польше картина

одежда Фото: pixabay
Министерство культуры Польши заявило об обнаружении картины российского художника-абстракциониста Василия Кандинского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, полотно "Без названия" было украдено из Национального музея в Варшаве в 1984 году.

Картину обнаружили на аукционе Grisebach в Берлине, полотно продали за 390 тыс. евро. Польские специалисты требовали запретить выставлять картину на торги и теперь намерены разобраться в произошедшем.

На обратной стороне картины стоит печать польского музея, однако в каталоге аукциона говорится, что полотно было подарком Кандинского коллекционеру Отто Ральфсу на день рождения. Согласно данным каталога, "Без названия" хранилась в Национальном музее в 1965-1983 годах, однако в 1988 году картина вошла в частную коллекцию произведений искусств в США. После этого частное лицо выкупило ее из Галереи Томаса в Мюнхене.

Отмечается, что Министерство культуры и национального наследия Польши, а также посольство Польши в Берлине заявили, что уведомили аукционный дом о краже произведения искусства с выставки в Национальном музее в Варшаве. Они заявили, что протестовали против выставления его на аукцион.

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