Культура и шоу-бизнес

Однотонную картину продали во Франции за миллиарды тенге

монохромную картину продали во Франции за огромную сумму, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 00:01 Фото: pixabay
Монохромную синюю картину "Калифорния" Ива Кляйна в Париже продали за рекордную сумму для французского художника – 18,4 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, работу мастер создал еще в 1961 году. Кляйн прикрепил к поверхности картины множество мелких камешков, что, согласно описанию аукционного дома Christie’s, "напоминало морское дно под голубой бездной океана".

Отмечается, что полотно является одним из самых монументальных в творчестве художника. Его размер – почти два метра в высоту и более четырех метров в ширину.

Всего Кляйн, умерший в 1962 году в возрасте 34 лет, создал около 200 синих монохромных картин. По его мнению, это был самый насыщенный и чувственный цвет. При этом художник был недоволен традиционными масляными красками, особенно тем, что пигменты тускнели при смешивании со связующими веществами. И в 1960 году он запатентовал ультрамариновый оттенок краски, которую сам разработал для своих картин. Смесь синтетической смолы, матового покрытия и пигмента Кляйн назвал International Klein Blue, или IKB.

Ранее сообщалось, что картины из костей изготавливает мастер в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
