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Ерболат Досаев сохранил должность акима Алматы

аким Фото: пресс-служба акимата Алматы
1 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Ерболата Досаева на должность акима Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.

Досаев родился в Алматы в 1970 году.

Работать начинал с должности менеджера МНПП "Искер". В разные годы был вице-министром энергетики, индустрии и торговли РК, вице-министром финансов, председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

Кроме того, занимал должности министра финансов Республики Казахстан, управляющего Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, был министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", зампремьера и председателем Нацбанка.

В должности акима города Алматы он работает с 31 января 2022 года.

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