Ерболат Досаев сохранил должность акима Алматы
Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.
Досаев родился в Алматы в 1970 году.
Работать начинал с должности менеджера МНПП "Искер". В разные годы был вице-министром энергетики, индустрии и торговли РК, вице-министром финансов, председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
Кроме того, занимал должности министра финансов Республики Казахстан, управляющего Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, был министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", зампремьера и председателем Нацбанка.
В должности акима города Алматы он работает с 31 января 2022 года.