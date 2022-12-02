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В Акмолинской области из-за метели закрыли часть республиканской трассы

зима Фото: pixabay
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщает о том, что часть автодороги Екатеринбург-Алматы закрыта для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Ограничения введены с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий - плохая видимость и метель.

Закрыто движение на 1291-1353 км трассы от города Астаны до станции Анар.

Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение для трех областей страны на 2 и 3 декабря.

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