В Акмолинской области из-за метели закрыли часть республиканской трассы

Фото: pixabay

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщает о том, что часть автодороги Екатеринбург-Алматы закрыта для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

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