В Карагандинской области из-за непогоды закрыли часть трассы Екатеринбург – Алматы

В Карагандинской области из-за метели и плохой видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на части трассы Екатеринбург – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", движение ограничено на 1353-1426 км – это участок от границы Акмолинской области до города Темиртау.

Ранее сообщалось, что часть трассы Екатеринбург – Алматы закрыта для авто в Акмолинской области.