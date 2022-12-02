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В Карагандинской области из-за непогоды закрыли часть трассы Екатеринбург – Алматы

зима Фото: pixabay
В Карагандинской области из-за метели и плохой видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на части трассы Екатеринбург – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", движение ограничено на 1353-1426 км – это участок от границы Акмолинской области до города Темиртау.

Ранее сообщалось, что часть трассы Екатеринбург – Алматы закрыта для авто в Акмолинской области.

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Алматы Карагандинская область
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