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Законодательство РК

В Текели полицейский помог истощенной собаке обрести новый дом

собака Фото: Instagram/zhetysu.police
Участковый инспектор Рауан Смагулов в городе Текели помог доведенной до изможденного состояния собаке найти новый дом, сообщает Zakon.kz.

2 декабря в полицию города поступило сообщение о том, что на улице бегает "бойцовская собака без намордника". Приехавший по вызову участковый обнаружил истощенную собаку породы немецкий боксер. Она действительно бродила без ошейника и намордника.


боксер

Фото: Instagram/zhetysu.police

"Опросив жителей, полицейский установил 30-летнего владельца животного, который решил отказаться от дальнейшего содержания своего питомца. В итоге мужчину, с учетом изможденного состояния собаки, привлекли к административной ответственности по ст. 407-2 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными". Пресс-служба ДП Жетысуской области


боксер

Фото: Instagram/zhetysu.police

Далее, совместно с местными волонтерами-зоологами, боксеру, имеющему красивую кличку Граф, отыскали новый дом, где искренне любят животных.

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