Участковый украл вещдоки на 24 млн тенге и семь лет скрывался

В Жетысуской области вынесли приговор в отношении участкового инспектора полиции города Текели, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 18 декабря 2024 года в прокуратуре региона, в марте 2017 года полицейский в группе лиц украл вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.

"После совершения преступления на протяжении семи лет сотрудник полиции находился в международном розыске. Его подельники были осуждены к различным срокам лишения свободы", – сказано в сообщении.

В итоге участкового тоже постигло наказание: суд признал его виновным по ст. 362 УК РК ("Превышение власти или должностных полномочий") и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

В сентябре 2024 года в Кызылорде осудили бывшего майора полиции, который довел жену до попытки самоубийства.