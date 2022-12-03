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Возобновлено движение на участке трассы Екатеринбург – Алматы

трасса, зима Фото: pixabay
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщила о том, что закрытый для движения всех видов транспорта участок трассы Екатеринбург – Алматы вновь открыт, сообщает Zakon.kz.

Движение было возобновлено 2 декабря в 23:30. Как уточнили в ведомстве, в связи с улучшением погодных условий.


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Ранее сообщалось, что движение закрыто для всех видов транспортных средств на 1291-1353 км трассы – от города Астаны до станции Анар.

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