Возобновлено движение на участке трассы Екатеринбург – Алматы
Фото: pixabay
Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщила о том, что закрытый для движения всех видов транспорта участок трассы Екатеринбург – Алматы вновь открыт, сообщает Zakon.kz.
Движение было возобновлено 2 декабря в 23:30. Как уточнили в ведомстве, в связи с улучшением погодных условий.
Ранее сообщалось, что движение закрыто для всех видов транспортных средств на 1291-1353 км трассы – от города Астаны до станции Анар.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ