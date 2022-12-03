Возобновлено движение на участке трассы Екатеринбург – Алматы

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщила о том, что закрытый для движения всех видов транспорта участок трассы Екатеринбург – Алматы вновь открыт, сообщает Zakon.kz.

Движение было возобновлено 2 декабря в 23:30. Как уточнили в ведомстве, в связи с улучшением погодных условий.





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Ранее сообщалось, что движение закрыто для всех видов транспортных средств на 1291-1353 км трассы – от города Астаны до станции Анар.