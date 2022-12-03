Закрыто движение на участке автодороги в Жетысуской области
Фото: pexels
Как рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, из-за плохой погоды закрыто движение на участке автодороги областного значения Когалы – Шубар – Коксу – Карабулак на 68-74 км, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, закрытие движения введено с 13:00 3 декабря в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран).
Участок трассы закрыт для всех видов автотранспорта.
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