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Закрыто движение на участке автодороги в Жетысуской области

закрыто движение всех видов автомашин на трассе Фото: pexels
Как рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, из-за плохой погоды закрыто движение на участке автодороги областного значения Когалы – Шубар – Коксу – Карабулак на 68-74 км, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, закрытие движения введено с 13:00 3 декабря в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран).

Участок трассы закрыт для всех видов автотранспорта.

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