Предприниматели Алматинской области доставили 500 масляных обогревателей в Экибастуз

По инициативе акимата Алматинской области совместно с известной в республике компанией TechnoGrad в Экибастуз направлена гуманитарная помощь, сообщает Zakon.kz.

Руководитель компании Зия Талгатов подчеркнул, что в столь непростое время компания TechnoGrad не остается в стороне, приняв решение внести свою лепту в оказание посильной помощи пострадавшим экибастузцам.



"Сейчас отправляется фура с 500 масляными обогревателями. Наша компания активно занимается благотворительной деятельностью. Ежегодно в бюджет закладывается около 30 млн тенге для последующей социальной поддержки населения, в том числе на постройку школ, домов, мечетей и подарки детям из отдаленных регионов страны. Если у тебя есть возможность помочь ближнему своему, то нет причин этого не сделать. Поддержка людьми друг друга в самый сложный час объединяет, делая страну только сильнее". Руководитель компании TechnoGrad Зия Талгатов

Бизнесмен также отметил, что в вопросе логистики и коммуникации их инициативу поддержал акимат Алматинской области.

Сегодня радиаторы были распределены согласно заявке жителей города Экибастуза. Как отметила заместитель акима Экибастуза Мариям Маликова, столь необходимая техника была роздана жителям многоквартирных домов по ул. Бауыржана Момышулы и Машхура Жусупа.