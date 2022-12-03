Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Предприниматели Алматинской области доставили 500 масляных обогревателей в Экибастуз

Предприниматели Алматинской области доставили 500 масляных обогревателей в Экибастуз Фото: акимат Алматинской области
По инициативе акимата Алматинской области совместно с известной в республике компанией TechnoGrad в Экибастуз направлена гуманитарная помощь, сообщает Zakon.kz.

Руководитель компании Зия Талгатов подчеркнул, что в столь непростое время компания TechnoGrad не остается в стороне, приняв решение внести свою лепту в оказание посильной помощи пострадавшим экибастузцам. 

"Сейчас отправляется фура с 500 масляными обогревателями. Наша компания активно занимается благотворительной деятельностью. Ежегодно в бюджет закладывается около 30 млн тенге для последующей социальной поддержки населения, в том числе на постройку школ, домов, мечетей и подарки детям из отдаленных регионов страны. Если у тебя есть возможность помочь ближнему своему, то нет причин этого не сделать. Поддержка людьми друг друга в самый сложный час объединяет, делая страну только сильнее".Руководитель компании TechnoGrad Зия Талгатов 

Бизнесмен также отметил, что в вопросе логистики и коммуникации их инициативу поддержал акимат Алматинской области.

Сегодня радиаторы были распределены согласно заявке жителей города Экибастуза. Как отметила заместитель акима Экибастуза Мариям Маликова, столь необходимая техника была роздана жителям многоквартирных домов по ул. Бауыржана Момышулы и Машхура Жусупа.

Читайте также

176 казахстанцев находятся на стационарном лечении от коронавируса

В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети домов

Как в Казахстане планируют регулировать цены на продукты питания

Айсулу Омарова
Казахстан Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замёрзли на улице в области Абай
В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице
погода на территории Казахстана
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления