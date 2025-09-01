#АЭС в Казахстане
Происшествия

Новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар

новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 20:39 Фото: пресс-служба МЧС РК
Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК выполнил санитарный рейс, экстренно перевезя малыша из Экибастуза в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Полет проходил под постоянным контролем врачей.

"Состояние ребенка непрерывно отслеживалось до передачи в перинатальный центр Павлодара. Операцию выполнил опытный экипаж: Саукинбек Керим, Асилхан Азамат и Кудайберген Ербол. Слаженные действия команды позволили быстро и безопасно доставить пациента". Пресс-служба МЧС РК

Санавиация остается важнейшим звеном в системе экстренной медицинской помощи, обеспечивая спасение жизни в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что младенца на вертолете доставили в перинатальный центр Жезказгана.

