Новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Фото: пресс-служба МЧС РК
Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК выполнил санитарный рейс, экстренно перевезя малыша из Экибастуза в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Полет проходил под постоянным контролем врачей.
"Состояние ребенка непрерывно отслеживалось до передачи в перинатальный центр Павлодара. Операцию выполнил опытный экипаж: Саукинбек Керим, Асилхан Азамат и Кудайберген Ербол. Слаженные действия команды позволили быстро и безопасно доставить пациента". Пресс-служба МЧС РК
Санавиация остается важнейшим звеном в системе экстренной медицинской помощи, обеспечивая спасение жизни в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что младенца на вертолете доставили в перинатальный центр Жезказгана.
