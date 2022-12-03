Диетолог посоветовала зимой обязательно кушать хлеб

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не исключать хлеб из рациона тем, кто хочет похудеть, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в зимний период особенно внимательно стоит следить за иммунитетом.

"Сейчас как раз опасный сезон. 80% нашей иммунной системы сосредоточены в кишечнике, поэтому поддержание нормального микробиома, то есть нормального функционирования состояния кишечника, является приоритетом", — объяснила Елена Соломатина в беседе с изданием "Царьград".

Специалист напомнила, что для кишечника важна клетчатка, которая есть в цельных крупах, цельнозерновом хлебе, овощах и фруктах.

"Другими словами, ешьте хлеб, чтобы не заболеть, но и о других полезных продуктах не следует забывать. Кисломолочные, лакто- и бифидобактерии — то есть йогурты, кефир. Чем шире линейка и разнообразнее, тем лучше", — добавила диетолог.

В меню регулярно должна быть квашеная капуста, считает врач, так как там есть и клетчатка, и лактобактерии, и витамин С в больших количествах. Даже больше, чем в свежей капусте. Кроме того, она посоветовала использовать отвар шиповника, который богат витамином С и способствует разжижению крови.