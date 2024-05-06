Диетологи рассказали, почему хлеб лучше хранить в холодильнике
Полезнее хлеб из морозилки еще становится и потому, что его переваривание осуществляется медленнее, продлевая чувство сытости. Кроме того, этот хлеб эффективнее питает микробиоту кишечника, пояснила диетолог.
"Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы", - поделилась Соломатина своим мнением с "Вечерней Москвой".
Соломатина уточнила, что также правильным способом хранения хлеба является его содержание в закрытых емкостях из натуральных материалов. Полиэтиленовые пакеты для этого не подходят. Хлеб, который хранится в них, начинает быстрее страдать от влажности и обзаводится патогенной микрофлорой.