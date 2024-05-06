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Диетологи рассказали, почему хлеб лучше хранить в холодильнике

Диетологи рассказали, почему хлеб лучше хранить в холодильнике, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 06:16 Фото: pixabay
Российский диетолог Елена Соломатина считает, что хранение хлеба в морозильнике продлевает ему срок хранения и снижает его гликемический индекс, сообщает Zakon.kz.

Полезнее хлеб из морозилки еще становится и потому, что его переваривание осуществляется медленнее, продлевая чувство сытости. Кроме того, этот хлеб эффективнее питает микробиоту кишечника, пояснила диетолог.

"Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы", - поделилась Соломатина своим мнением с "Вечерней Москвой".

Соломатина уточнила, что также правильным способом хранения хлеба является его содержание в закрытых емкостях из натуральных материалов. Полиэтиленовые пакеты для этого не подходят. Хлеб, который хранится в них, начинает быстрее страдать от влажности и обзаводится патогенной микрофлорой.

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