В 2023 году в Семее будут построены водопроводные сети на окраинах города

В рамках реализации государственной программы "Драйверы – сильные регионы" всех жителей микрорайонов города Семея до 2025 года планируют обеспечить качественной питьевой водой, сообщает Zakon.kz.

52 улицы в городе на сегодняшний день не имеют водопроводных сетей и их жители вынуждены пользоваться некачественной водой из колодцев, небольших скважин, пробуренных на своем огороде, и даже из ручьев.



Ранее в Министерстве индустрии и инновационного развития РК ежегодно поступали оптимистичные сводки о том, что в Восточно-Казахстанской области обеспеченность водопроводными сетями достигает 98%. Однако реальность оказалась несколько иной.



"После того, как было организовано Управление энергетики и ЖКХ области Абай, первым делом был проведен самый тщательный анализ текущей ситуации по всем направлениям энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Анализ показал, что в Семее водопроводом не обеспечены жители 52 улиц окраинных районов областного центра", – отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства Семея.





Фото: Екатерина Гуляева



Исправить ситуацию необходимо до 2025 года. Именно такой срок поставил перед местными исполнительными органами президент РК Касым-Жомарт Токаев. Для реализации его поручения правительством была разработана и принята программа "Драйверы – сильные регионы", в рамках которой будут выделяться средства для строительства водопроводных сетей даже в самых отдаленных селах.

Будем строить

В Семее в 2023 году строительством планируют охватить такие районы города, как поселки Бобровка, Березовский, Красный кордон, Лодочный, район Общества слепых, ул. Алматинская. В сельских округах города строительство развернется в селах Мурат, Половинки и Акбулак.

В будущем году приступят к строительству внутриквартальных сетей в поселках Восход и Водный, где воду будут подводить уже к домам жителей. Это будет один из основных проектов года. Параллельно будет вестись строительство магистральных сетей от третьего подъема водозабора на острове Смычка до поселка Восход.





Фото: Екатерина Гуляева



Чтобы не допустить простоев и неосвоения бюджетных средств, в отделе ЖКХ Семея намерены контролировать работу подрядных организаций на всех этапах строительства. Например, подготовительную работу можно провести и зимой: получить все разрешительные документы и подготовить строительную площадку, завести труды и другие строительные материалы. И тогда уже можно начинать работы сразу же, как сойдет снег и подсохнет грунт.

Реконструкция и модернизация

Огромная задача перед коммунальными службами стоит по реконструкции изношенных сетей. Как отметили в отделе ЖКХ Семея, средняя расчетная изношенность водопроводных сетей в Семее составляет 66%. Для сравнения, в Аягозе – 65%, а Курчатове и вовсе 85%.

"Конечно, в реальности изношенность сетей может быть несколько иной. Мы же берем расчетные показатели, основываясь на годе установки или замены труб. Однако железо есть железо. И, рано или поздно, находясь в агрессивной среде, оно приходит в негодность. Поэтому менять сети будем. И будем это делать поэтапно и повсеместно", – отметили специалисты отдела ЖКХ Семея.

"Болевые" точки

Анализ коммунального хозяйства в области строительства и реконструкции водопроводных сетей выявил и несколько основных проблем, которые необходимо решать.

Одна из них – это некачественная работа проектных компаний, предоставляющих сырые, недоработанные проекты, которые мало отражают реальное положение дел. В итоге при реализации проекта подрядные организации сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, которые требуют дополнительных, и, надо сказать, совсем немаленьких расходов. А это ложится на плечи местного бюджета.





Фото: Екатерина Гуляева



Другая проблема, с которой в последнее время все чаще сталкиваются строительные бригады и коммунальные службы, это сокращение дебита в уже пробуренных и действующих скважинах. Подземные воды просто уходят на другие подземные пласты. И это, по словам специалистов, тоже недоработка на этапе подготовки проекта.

"Прежде, чем бурить скважину и ставить водонапорную башню, надо тщательно провести геологоразведочные работы и установить точное местонахождение подземных вод, запаса которых будет хватать на годы и десятилетия вперед, а не на 5-10 лет. Лучше затратить средства на геологоразведку, чем потом заново искать воду, бурить скважины и переделывать сети в поселках, на что пойдут огромные дополнительные средства. Разумный расчет должен быть во всем", – считают в отделе ЖКХ.

Есть проблемы и с недобросовестными подрядчиками. К примеру, Семей и несколько районов области подали в суд на подрядную организацию ТОО "QazConstructions" из Усть-Каменогорска, которая, выиграв шесть проектов по строительству водопроводных сетей в сельских округах, по пяти из них не выполнила взятых на себя обязательств.

"Огромные проблемы со строительством сетей в селе Чекоман. Здесь субподрядчики компании вырыли траншеи и исчезли, пришли другие, но также ничего не сделали. В итоге мы были вынуждены остановить реализацию проекта, а на подрядчика заказчик подал в суд", – пояснили коммунальщики.





Фото: Екатерина Гуляева







Екатерина Гуляева