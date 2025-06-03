В Костанайской области проведут водопроводные сети за 5 млрд тенге

Для обеспечения жителей Костанайской области качественной питьевой водой из специального государственного фонда выделено порядка 5,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В городе Тобыле доступ к услугам водоснабжения имеют 87,9% населения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% в населенном пункте начато строительство водопроводных сетей. Их протяженность составляет свыше 100 км. На эти цели из фонда выделили 1,4 млрд тенге.

Еще 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в город Аркалыке. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тыс. человек, увеличив доступ к услугам водоснабжения с 96,5 до 100% к концу 2025 года.

Сети водоснабжения на сумму свыше 3 млрд тенге также планируется построить в селах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в поселке Молодежный в городе Аркалыке.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по г. Костанаю составляет 99%, в сельской местности – 90,3%.

Ранее в Мангистауской области жителей трех сел полностью обеспечили питьевой водой.