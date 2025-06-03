#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Общество

В Костанайской области проведут водопроводные сети за 5 млрд тенге

Алматинская ТЭЦ-1, Алматинская ТЭЦ 1, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 08:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для обеспечения жителей Костанайской области качественной питьевой водой из специального государственного фонда выделено порядка 5,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В городе Тобыле доступ к услугам водоснабжения имеют 87,9% населения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% в населенном пункте начато строительство водопроводных сетей. Их протяженность составляет свыше 100 км. На эти цели из фонда выделили 1,4 млрд тенге.

Еще 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в город Аркалыке. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тыс. человек, увеличив доступ к услугам водоснабжения с 96,5 до 100% к концу 2025 года.

Сети водоснабжения на сумму свыше 3 млрд тенге также планируется построить в селах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в поселке Молодежный в городе Аркалыке.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по г. Костанаю составляет 99%, в сельской местности – 90,3%.

Ранее в Мангистауской области жителей трех сел полностью обеспечили питьевой водой. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны
Общество
09:26, Сегодня
Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны
В Актау бесплатная раздача мороженого закончилась хаосом и давкой
Общество
00:07, 03 июня 2025
В Актау бесплатная раздача мороженого закончилась хаосом и давкой
Бульвар Нуржол перекроют на ремонт в Астане
Общество
19:02, 02 июня 2025
Бульвар Нуржол перекроют на ремонт в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: