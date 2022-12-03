Посольство Украины "заминировали" в Астане

Фото: Zakon.kz

1 декабря в 17:50 в полицию города Астаны обратился консул посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: