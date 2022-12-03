Посольство Украины "заминировали" в Астане
Фото: Zakon.kz
1 декабря в 17:50 в полицию города Астаны обратился консул посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания, сообщает Zakon.kz.
Факт зарегистрирован в книге учета информации УП района Есиль.
На место происшествия прибыли специальные службы.
"В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята. Полиция разыскивает лиц, причастных к произошедшему".Пресс-служба ДП города Астаны
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