Англичанин "заминировал" посольство США в Лондоне

Полиция Лондона задержала 43-летнего Дэниела Палмера за ложное сообщение о минировании посольства США, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Скотленд-Ярда, сообщение о минировании посольства поступило 22 ноября. Параллельно с этим подозрительные предметы находили в аэропорту Гатвик и на вокзале Юстон.





"В настоящий момент не обнаружено какой-либо связи между текущим расследованием и похожими инцидентами с обнаружением подозрительных предметов, имевшими место в последние дни", – сообщили в полиции.

Как уточняется, суд над Палмером назначен на 23 декабря.

Ранее сообщалось, что подросток ради шутки "заминировал" школу в ВКО.