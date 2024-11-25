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Англичанин "заминировал" посольство США в Лондоне

Скотленд-Ярд, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 01:17 Фото: wikimedia.org
Полиция Лондона задержала 43-летнего Дэниела Палмера за ложное сообщение о минировании посольства США, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Скотленд-Ярда, сообщение о минировании посольства поступило 22 ноября. Параллельно с этим подозрительные предметы находили в аэропорту Гатвик и на вокзале Юстон.


"В настоящий момент не обнаружено какой-либо связи между текущим расследованием и похожими инцидентами с обнаружением подозрительных предметов, имевшими место в последние дни", – сообщили в полиции.

Как уточняется, суд над Палмером назначен на 23 декабря.

Ранее сообщалось, что подросток ради шутки "заминировал" школу в ВКО.

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