В Иране погибли 200 человек из-за протестов, переросших в беспорядки

Совет Безопасности Ирана заявил о том, что не менее 200 человек стали жертвами террористических актов, так как погибли из-за протестов. Некоторые погибли в результате проведения специальных операций по ликвидации вооруженных группировок, переросших в беспорядки, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет агентство IRNA, среди погибших члены служб безопасности страны, мирные жители и участники самих беспорядков.

По предварительным оценкам, отмечается в сообщении, в ходе протестов правительственному, государственному и частному имуществу был нанесен ущерб в размере более 1 трлн туманов ($235,8 млн). Следственному комитету МВД ИРИ поручено оценить весь ущерб, а также определить способ его возмещения.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские.

7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы. Протесты, переросшие в беспорядки, не утихают до сих пор.

