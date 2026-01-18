Тысячи человек погибли во время протестов в Иране, заявил Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что во время недавних протестов в стране погибли тысячи человек, и обвинил в произошедшем США, призвав к жесткому наказанию участников акций, сообщает Zakon.kz.

Али Хаменеи сообщил, что в ходе протестов были убиты тысячи людей, "некоторые – бесчеловечным, варварским образом". По его словам, ответственность за большое число жертв лежит на США. Он резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвав его "преступником" за поддержку демонстраций, и призвал "сломить хребет мятежникам", пишет The Guardian 17 января 2026 года.

Иранские власти утверждают, что протесты носили организованный извне характер. Они опубликовали видеоматериалы, на которых, как заявляется, вооруженные люди находились рядом с мирными протестующими. Это, по версии Тегерана, подтверждает присутствие иностранных диверсантов.

Высокопоставленный священнослужитель Ахмад Хатами потребовал смертной казни для протестующих, заявив, что "вооруженных лицемеров следует предать смерти". Он назвал участников акций "солдатами" США и Израиля и предупредил, что ни одна из этих стран не должна "ожидать мира".

Заявления иранских властей прозвучали на фоне слов Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы согласился прекратить казни протестующих.

По данным Human Rights Activists, в ходе протестов погибли более 3090 человек, свыше 22 тысяч были арестованы, а около 4000 дел остаются на рассмотрении.

Протесты начались 28 декабря 2025 года после резкого падения курса иранского риала и быстро распространились по стране. Со временем требования участников акций переросли в призывы к смене власти, что привело к самым масштабным и кровопролитным беспорядкам в Иране со времен революции 1979 года.

