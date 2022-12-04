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Карты, деньги и сверток с марихуаной: в Мангистауской области ликвидировали покер-клуб

Карты, деньги и сверток с марихуаной: в Мангыстауской области ликвидирован покер-клуб Фото: pixabay
3 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Мангистауской области в одном из ЖК 15 микрорайона ликвидирован покерный клуб, сообщает Zakon.kz.
"3 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП Мангистауской области в 15 мкр в одном из ЖК ликвидирован покерный клуб. Задержаны организатор и два дилера".Пресс-служба ДП Мангистауской области

По данным полиции, при обыске изъяты игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт и два самодельных аппарата для употребления марихуаны.

Также изъяты 374 тысячи тенге, 200 долларов, 50 евро и сверток с марихуаной. 

В помещении находились игроки и официантка.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 307 ч.2 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.


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