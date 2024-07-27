Подозреваемого в насильственном преступлении нашли в Жамбылской области

27 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Кордайском районе сотрудниками полиции задержан находившийся в розыске подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Жамбылской области, задержанный полностью признал вину и водворен в ИВС.

"Мужчина, 1995 г. р., подозревается в совершении корыстно-насильственного преступления на территории города Тараза. На данный момент ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало фото подозреваемых в совершении хищений в особо крупном размере из АО "Qarmet".

