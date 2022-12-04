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В Иране расформировали полицию нравов

В Иране расформировали полицию нравов Фото: pixabay
Иранские власти упразднили полицию нравов. Случилось это после двухмесячных протестов, вызванных арестом Махсы Амини, сообщает Zakon.kz.

Иран расформировал свои подразделения полиции нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных арестом Махсы Амини за якобы нарушение правил ношения хиджаба, передает Alarabia News со ссылкой на генерального прокурора Ирана.

"Полиция нравов была упразднена, она не имеет ничего общего с судебной системой". Генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери.

Полиция нравов, известная как "Гашт-е Эршад" (в переводе — патруль наставлений), была создана при президенте Махмуде Ахмадинежаде для "распространения культуры скромности и хиджаба". Служба патрулирования работала с  2006 года.


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