Гороскоп на неделю — что уготовано судьбой вашему знаку

Какие знаки зодиака ждет удача, а каким стоит быть на чеку с 5 по 11 декабря. Какие сигналы к новым возможностям подаст вам Вселенная и о многом другом рассказали астрологи, сообщает Zakon.kz.

Астрологи поделились с Leitrim гороскопом на следующую неделю.

Овен 21 марта - 20 апреля — Вы можете упустить новые возможности, поскольку полнолуние может подпитать все ваши сомнения на этот счет. Но благодаря другим, более оптимистичным и практичным энергиям, не стоит слишком быстро поддаваться чувству отчаяния. Ключевая встреча может стать для вас стимулом, который сразу же укрепит вашу уверенность в себе. Овны, общение оставит у вас больше, чем желание приступить к работе.

Телец 21 апреля - 21 мая — Вы можете думать, что у вас нет сил что-то сделать, но на самом деле их у вас достаточно. Полнолуние на этой неделе и его соединение с ретро Марсом означает, вы будете отговаривать себя от принятия решений. Однако у друзей могут быть другие идеи, и они будут стремиться убедить вас в том, что вы можете это сделать.

Близнецы 22 мая - 21 июня — Когда Меркурий переходит в проницательный Козерог, никто не сможет обмануть ваши глаза. Единственный человек, который может вас обмануть, — это вы сами. Мощная лунная фаза в вашем знаке еще больше разгорится благодаря Марсу. Другие могут превозносить вас до небес, но вы можете встать на свой собственный путь и проиграть. Когда вы увидите, что делают другие, вы сможете достичь чего-то большего.

Рак 22 июня - 23 июля — Если бы не одна серьезная проблема, вы бы, наверное, достигли высот. По крайней мере, так вы, возможно, думаете. Скорее всего, вы сосредоточились на этом, не обращая внимания на другие сферы вашей жизни, где все идет хорошо. На этой неделе удача и дельный совет могут поднять ваше настроение и побудить вас стремиться к высоким целям.

Лев 24 июля - 23 августа — Ваши опасения по поводу кого-то или даже группы людей могут стать явными. Но, возможно, это всего лишь страхи. Возможно, вы придаете незначительному или другому межличностному вопросу большее значение, чем есть на самом деле. Более того, возможно, ваша гордость была задета. События могут доказать, что вы ошибаетесь. Если вы все же оглянетесь, вы можете обнаружить, что это было совсем не так.

Дева 24 августа - 23 сентября — У вас больше поддержки от других, чем вы думаете, и события в начале недели могут это доказать. Кроме того, поскольку Меркурий, ваша личная планета, входит в знак Козерога, это хорошее время для того, чтобы выдвинуться на первое место и продемонстрировать свои навыки и способности, как в интернете, так и вне его. Возможно, вы откроете для себя способ заработать дополнительные деньги, занимаясь любимым делом. Скорее всего, это понравится и другим.

Весы 24 сентября - 23 октября — Если вы чувствуете, что вас что-то или кто-то подводит, то это может быть связано с тем, что Полнолуние заставляет вас зацикливаться на негативе, а не видеть хорошее, которое также присутствует в этой ситуации. Положительных моментов может быть больше, чем вы думаете, и в ближайшие дни вы сами начнете это понимать. Кроме того, вы можете получить подтверждение из других источников, которое побудит вас изменить свое мнение.

Скорпион 24 октября - 22 ноября — Интересно, как сложится этот праздничный сезон с точки зрения денег? Акцент на творчестве побуждает вас придумывать альтернативные способы покрытия расходов. А поскольку Юпитер дарит вам уверенность в своих талантах, то подход "сделай сам" к подаркам и открыткам может сэкономить вам немало денег. Нет необходимости делать сбережения, когда вы можете поразить окружающих своим мастерством.

Стрелец 23 ноября - 21 декабря — В полнолуние вы можете быть разочарованы чьим-то отношением и готовы дать ему это понять. Но поскольку эта лунная фаза связана с Марсом, возможно, лучше пока оставить все как есть, так как через несколько дней все может измениться. Они будут стремиться доказать свою правоту, а вы будете рады, что не стали раздражаться. Давали ли вам в прошлом еще один шанс? Подумайте, как это было приятно.

Козерог 22 декабря - 20 января — Если что-то не получается, признайте это и переключите свое внимание на что-то другое. Полнолуние может усилить чувство вины или неудачи. Вы из тех, кто упорствует, особенно когда дела идут тяжело. Но знать, когда пора заканчивать — тоже полезный навык. Когда Меркурий перейдет в ваш знак, вы будете готовы принять новые возможности.

Водолей 21 января - 19 февраля — Общение может привести к предложению, которое слишком хорошо, чтобы его упустить. Возможно, вам не захочется выходить на улицу по собственным причинам, но если вы это сделаете, то не пожалеете. Друзья также сплотятся вокруг вас, и жизнь может стать ярче. Однако к выходным Меркурий и Венера окажутся в закрытой зоне, поэтому время для медитации и записи своих мечтаний может помочь вам сориентироваться.



Рыбы 20 февраля - 20 марта — У вас все хорошо, хотя вам может казаться обратное. Принимайте любые комплименты и знайте, что они искренни, так как вера в себя имеет решающее значение. Ориентация на зону высокого полета делает это время пиком успеха в бизнесе и карьере, так что не упустите свой шанс. Кроме того, ваша социальная жизнь тоже пойдет в гору. Если вы ищете романтики, разговор может стать отправной точкой.