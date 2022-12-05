В Канаде более 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного ветра

Фото: pixabay

Вечером 3 декабря на южную часть восточной провинции Онтарио в Канаде обрушился шквал, в результате чего свыше 100 тыс. домохозяйств и других строений остались без электроснабжения, сообщает Zakon.kz.

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