В Канаде более 100 тысяч домов остались без электричества из-за сильного ветра
Фото: pixabay
Вечером 3 декабря на южную часть восточной провинции Онтарио в Канаде обрушился шквал, в результате чего свыше 100 тыс. домохозяйств и других строений остались без электроснабжения, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала CBC, пострадали жители Торонто и его пригородов. В частности в регионе были повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи.
Аварийные бригады устраняют последствия стихийного бедствия.
О пострадавших не сообщается.
По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами достигала 27 м/с.
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