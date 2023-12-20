Более 130 тысяч домохозяйств остались без света из-за ураганного ветра

Более 130 тыс. домохозяйств и других объектов остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на атлантические канадские провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра местами достигает 36 м/с.

По информации телеканала CTV, больше других от разгула стихии пострадала провинция Нью-Брансуик, где без света остались более 92 тыс. потребителей. Из-за непогоды частично нарушено паромное сообщение между этими регионами.



О пострадавших информации не поступало.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что 47 млн человек в Африке остались без света в третий раз за три месяца.

