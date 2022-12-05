Григорий Лепс и его охранники побили жителя Санкт-Петербурга

Фото: Instagram/gvleps

Российский певец Григорий Лепс стал участником конфликта с жителем Санкт-Петербурга в баре. После он решил выяснить отношения с мужчиной на кулаках около развлекательного заведения. В потасовке также приняли участие охранники артиста, сообщает Zakon.kz.

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