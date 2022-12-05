Григорий Лепс и его охранники побили жителя Санкт-Петербурга
Фото: Instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс стал участником конфликта с жителем Санкт-Петербурга в баре. После он решил выяснить отношения с мужчиной на кулаках около развлекательного заведения. В потасовке также приняли участие охранники артиста, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел 2 декабря, но в соцсетях видео распространилось позже.
Уточняется, что исполнитель после концерта отправился праздновать событие в бар на Московском проспекте, где и "зацепился" с посетителем заведения.
Издание также опубликовало видео потасовки.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Отмечается, что полиции уже известны детали конфликта.
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