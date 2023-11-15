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Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном ребенке

певец Фото: Instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс рассказал о внебрачном сыне, а также признался, что не общается с парнем, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, его первенец появился в результате мимолетного романа. При этом сам наследник не знает, что у него есть звездный отец. У него самого уже есть семья и работа.

"Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно", – рассказал Лепс "Пятому каналу".

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей – сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына.

Ранее сообщалось, что концерт Григория Лепса отменили в Конаеве после жалоб жителей.

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