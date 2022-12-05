Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Страны ОПЕК+ оставили без изменений план по добыче нефти

Страны ОПЕК+ оставили без изменений план по добыче нефти Фото: pixabay
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) 4 декабря сохранила действующее октябрьское решение альянса о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано на сайте ОПЕК. В нем также отмечается, что страны-участницы подтверждают готовность проводить встречи в любое время для принятия решений, необходимых для поддержки и стабильности на нефтяном рынке. 

Следующая встреча участников ОПЕК+ должна состояться 4 июня 2023 года.

Отметим, что решение ОПЕК+ принято после того, как 2 декабря страны G7, Австралия и Евросоюз согласовали предельную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Договоренности вступают в силу 5 декабря.

Кроме того, с понедельника страны ЕС перестают принимать российскую нефть, перевозимую по морю.

Читайте также

В Индонезии хотят ввести тюремный срок за секс вне брака

В Иране погибли 200 человек из-за протестов, переросших в беспорядки

Ситуация в Украине: в Киеве объявлена воздушная тревога, потолок цен на роснефть введут 5 декабря

Павел Покровский
ОПЕК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
На космодром Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М"
На космодром "Байконур" доставлена ракета-носитель "Протон-М"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления