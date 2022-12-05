Страны ОПЕК+ оставили без изменений план по добыче нефти

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) 4 декабря сохранила действующее октябрьское решение альянса о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано на сайте ОПЕК. В нем также отмечается, что страны-участницы подтверждают готовность проводить встречи в любое время для принятия решений, необходимых для поддержки и стабильности на нефтяном рынке.

Следующая встреча участников ОПЕК+ должна состояться 4 июня 2023 года.



Отметим, что решение ОПЕК+ принято после того, как 2 декабря страны G7, Австралия и Евросоюз согласовали предельную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Договоренности вступают в силу 5 декабря.

Кроме того, с понедельника страны ЕС перестают принимать российскую нефть, перевозимую по морю.

