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Экономика и бизнес

Рынок оживает: страны ОПЕК+ решили еще больше ускорить рост добычи нефти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 19:34 Фото: pexels
Участники альянса ОПЕК+ 5 июля приняли решение увеличить объемы добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении организации по итогам онлайн-заседания.

Таким образом, страны продолжают поэтапный выход из ранее введенных добровольных ограничений. Напомним, в 2023 году группа сократила совокупную добычу на 2,2 млн баррелей в сутки для стабилизации мирового рынка.

В заявлении ОПЕК+ отмечается, что текущая мера отражает "позитивные ожидания по мировой экономике" и "устойчивую ситуацию на рынке нефти", чему способствует, в частности, снижение коммерческих запасов.

В документе подчеркивается, что предусмотренный план повышения добычи сохраняет гибкость: в случае изменения рыночной конъюнктуры темпы увеличения могут быть приостановлены или скорректированы.

Ранее сообщалось, что Оксфордский институт энергетических исследований (OIES) сделал прогноз по ценам на нефть. Эксперты считают, что после всплесков, вызванных геополитикой, нефть вернется в коридор 60-70 долларов за баррель во второй половине 2025 года и останется там до конца 2026 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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